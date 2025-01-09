兩岸國際

澳洲水上飛機 失事3死

澳洲一架塞斯納208水上飛機周二在西澳省度假勝地羅特內斯特島附近墜毀，造成3人死亡、3人受傷，總理阿爾巴內塞昨向死者家屬致哀。失事飛機擁有澳洲民用航空安全局（CASA）核發執照，CASA隨時準備協助澳洲交通安全局進行調查。（綜合報道）
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