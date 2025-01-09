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法國政界巨人 勒龐離世
法國國民陣線黨黨魁瑪琳勒龐（Marine Le Pen）親信周二透露，勒龐的父親勒龐（Jean-Marie Le Pen）已離世，終年96歲。勒龐幾周前送入一家療養院後，在加爾什去世。勒龐集民粹主義、雄辯和魅力於一身，在長達40年的政治生涯中，他重塑法國政治版圖。（綜合報道）
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