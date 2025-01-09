英國麥當勞逾700員工 稱遇職場欺凌索償

【本報綜合報道】美國連鎖快餐店麥當勞的英國分公司捲入職場騷擾風波，當地律師周二代表700多名麥當勞現任和前任員工提出集體訴訟，指控在麥當勞職場遭受歧視、恐同、種族主義、殘障歧視與騷擾，提出索償。麥當勞英國暨愛爾蘭地區執行長麥克羅（Alistair Macrow）強調，麥當勞絕不容許指控中所述行為。

利戴律師事務所發表聲明，指涉事麥當勞門市超過450間，一眾原告在麥當勞工作時年齡不足20歲。匿名19歲員工稱，「我必須應付經理與其他職員的恐同言論。我的經理說，如果我沒有辦法應付，那我應該直接離職。」另一名年輕員工聲稱一再有人對他伸出淫爪，亦有人聲稱有經理在值班時不當觸摸年輕員工。

麥當勞英國是規模最大僱主，旗下約有17萬名員工，許多是年輕勞工，包括青少年。麥克羅周二因就業權益議題在國會作證時被及公司職場騷擾指控，他強調指控中所述行為令人厭惡、不可接受，強調過去一年有29名員工因涉嫌性騷擾而遭解僱。英國麥當勞回應稱，已設線上系統讓公司員工匿名申訴。