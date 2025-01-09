特朗普酒店外 引爆Tesla Cybertruck 美兵用AI聊天機械人犯案

【本報綜合報道】美國陸軍特種部隊士兵利維爾斯伯格上周三在拉斯維加斯特朗普酒店門外引爆一輛Tesla Cybertruck，並吞槍自殺身亡。警方周二透露，利維爾斯伯格使用人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT犯案，成美國首例。

成美國首例 警方調查發現，利維爾斯伯格曾使用ChatGPT搜尋資料，包括爆炸目標、需要多少炸藥才能引發爆炸、煙花在亞利桑那州是否合法等。警方指出，已掌握明確證據顯示疑犯涉嫌使用ChatGPT來協助策劃犯案，是他所知美國境內第一宗ChatGPT被利用幫助個人製造爆炸裝置的案件。

ChatGPT開發商OpenAI發聲明回應指，該公司致力推動負責任地使用AI工具，而其模型也被設計為拒絕接受有害指令。

該公司又稱在此案中，ChatGPT使用已可在網上公開獲取的資訊回應利維爾斯伯格的提問，並針對有害或非法活動發出警告。

疑犯 利維爾斯伯格