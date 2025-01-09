日本印尼防長開會 共商開發艦艇

【本報綜合報道】日本防衞相中谷元訪問印尼，周二在首都雅加達與國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）會談。二人為加強包括防衞裝備和技術合作的海洋安全保障領域合作，就設立工作人員磋商機制的方針達成一致，並討論共同開發艦艇、東海以及南海局勢。

印尼總統擬晤日揆 中谷元在會上指出，印尼擁有重要的海上交通要道，強調推動海軍現代化、提升威懾力將有助地區和平與穩定。雙方確認通過多邊聯合演習、人道主義支援與災害救援，加強部隊間協作。二人亦談及，印尼總統普拉博沃計劃於短期內與日本首相石破茂會晤。中谷元另與普拉博沃舉行閉門會談，形容是「很好的會面」。

日本與印尼共同開發艦艇將是繼澳洲計劃引進新型艦艇後的又一項目，一旦成事將成日印兩國間的海洋安保合作關鍵。日本政府相關人士透露，出現了以海上自衞隊護衞艦為基礎進行共同開發的方案。兩國政府數年前已開展相關磋商，但因印尼維多多前政府投入大量資金推動遷都，令談判停滯。