逮捕尹錫悅受阻 擬派反恐隊協助

南韓總統 尹錫悅

傳已潛逃 警確認所在地點拒公布 南韓首爾西部地方法院周二再次簽發針對總統尹錫悅的逮捕令，高級公職人員犯罪調查處（公調處）將為第二次執行逮捕令做好準備。對於尹錫悅潛逃的傳聞，警方昨日稱確認他的所在地點，但不宜公開，總統辦公室則強調尹錫悅仍在首爾漢南洞官邸。

總統警衞人員在總統官邸設置障礙物和鐵絲網，障礙物由日前用一輛大巴橫堵，增至動用7輛車疊加成3、4層防線。陸軍首都防衞司令部精銳部隊已部署，並在總統警衞處指揮下行動。警察廳考慮投入反恐特種部隊，協助公調處執行拘留尹錫悅，預計比第一次行動時150人多出數倍。

促首爾中央地方法院簽令 公調處計劃逮捕阻撓行動的總統警衞處人員，或動用反恐特種部隊突破防線。外界擔心，雙方均配備槍枝和裝甲車，可能發生武裝衝突。逮捕令有效期通常7天，但法院和公調處未有透露重新簽發逮捕令的執行期限。公調處解釋，保密這些資訊是為了避免延長或加劇總統官邸對峙情況。

尹錫悅律師團表示，堅持不接受首爾西部地方法院簽發逮捕令，因公調處由首爾中央地方法院管轄，提請首爾西部地方法院發出逮捕令是無效及不能接受。如果由首爾中央地方法院簽發逮捕令，尹錫悅將會配合。對於憲法法院正審理的彈劾案，尹錫悅將在條件成熟後不限次數出庭辯論，但警衞和人身安全問題須解決。

警第一二號負責人遭起訴 警察廳廳長趙志浩、前首爾警察廳廳長金峰埴雙雙被捕起訴，為南韓史上警方第一、二號負責人首次同時被捕起訴。兩人涉嫌在上月3日尹錫悅宣布緊急戒嚴後，出動警察機動隊限制國會議員出入國會，為防諜司令部試圖拘留政界主要人士提供支援。

國會昨召開全體會議，再次表決任命獨立檢察官調查緊急戒嚴及第一夫人金建希的兩項法案，因無法達到三分之二多數門檻而否決。代行總統職權的副總理兼企劃財政部長崔相穆上月31日就兩項法案行使否決權，隨後法案退回國會。根據規定，總統否決的法案須三分之二議員贊成才能通過。本報綜合報道