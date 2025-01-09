謀奪巴拿馬運河格陵蘭 特朗普：或藉軍力逼就範

未上任已展野心 稱兩地對美國安重要 美國候任總統特朗普對格陵蘭島、巴拿馬運河的興趣絲毫沒有減弱，他不排除以軍事或經濟脅迫手段控制兩者。特朗普警告，如果丹麥拒絕美國收購格陵蘭的提議，將考慮加徵巨額關稅。丹麥首相弗雷澤里克森則稱，美國是丹麥最重要和最親密盟友，不相信美國會動用軍事或經濟手段來控制格陵蘭。

特朗普周二在海湖莊園舉行記者會，指格陵蘭和巴拿馬運河對美國國家安全至關重要。他聲稱中國和俄羅斯船隻出現在格陵蘭島周圍，美國獲得格陵蘭可保護自由世界。

呼籲格陵蘭公投決定 特朗普質疑丹麥擁有格陵蘭島的合法性，呼籲格陵蘭舉行公投，決定是否脫離丹麥獨立或成為美國一部分。與此同時，特朗普長子唐納德私人訪問格陵蘭島。

弗雷澤里克森重申，歡迎美國對北極地區投入更多興趣，但必須尊重格陵蘭人民。然而，在中俄加強地區合作情況下，美國仍是丹麥一個有價值的重要盟友。格陵蘭自治政府總理埃格德（Mute Bourup Egede）強調，未來和爭取獨立屬於格陵蘭人民的事，不應在外部壓力下偏離原有路線。

特朗普在首個總統任期便有意購買格陵蘭，甚至考慮用美國海外屬地波多黎各交換，一度導致美國與丹麥關係緊張。去年12月，特朗普重提買島一事。迄今國際上最後一筆領土交易，買賣雙方正是美國與丹麥。丹麥1917將西印度群島屬地以2,500萬美元賣給美國，成為美屬維爾京群島。

格陵蘭位於北美洲東北部，面積216萬平方公里，是世界第一大島。格陵蘭是自治領地，國防和外交由丹麥掌管，但內政享有高度自治權。比起丹麥首都哥本哈根，格陵蘭首府努克離美國紐約更近。格陵蘭北部有美軍駐防的圖勒空軍基地，部署導彈預警系統和衞星監測站，是美國重要防空反導前哨和支點。隨着全球氣候變暖，鄰近格陵蘭的北極航道可通行時間和範圍都在增加，島上豐富礦產和油氣資源因冰川融化更易開採。

杜魯多：加拿大絕不併入美 此外，特朗普透露有意動用經濟力量讓美國及加拿大合併，更指美國沒有義務在經濟上支持加拿大。加拿大總理杜魯多表明，加拿大絕無可能成為美國的一部分，作為彼此最大的貿易和安全夥伴，兩國的工人和民眾都因此受益。本報綜合報道