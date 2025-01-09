反腐專題片 揭江西政協前主席涉貪手段

【本報綜合報道】官媒專題片《反腐為了人民》周二播出第3集《揭開腐敗隱身衣》，其中江西省政協前黨組書記、主席唐一軍稱，看到自己的所作所為真是無顏面對、無地自容。

專題片第3集透過3個案例，講述近年違法人員掩飾權錢交易的手段更隱蔽複雜，對紀檢監察工作帶來新挑戰和要求。

片中揭露唐一軍利用「一家兩制」搞新型腐敗和隱性腐敗的情況，他透過妻子宣敏潔實際控制、投資的34間公司，用市場活動掩蓋腐敗行為。

專案組運用大數據分析大量資金往來情況，發現這些公司的股東和管理階層都是宣敏潔的關聯人、決策者和最終受益人。

透過妻 隱蔽進行權錢交易 她承認有老闆和商人會以投資、合作經營等合法手段，換取唐一軍提供幫助。貴州省委前書記孫志剛貪腐案的特點是幾乎從不親自經手，自己在台前辦事，家人在背後收錢。

第4集《以案促改促治》講述剷除腐敗滋生的土壤和條件，山東省政協前黨組成員、副主席孫述濤，重慶市政府文史研究館前黨組書記王合清等貪官出鏡懺悔。