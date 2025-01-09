西藏日喀則市 660次餘震最強4.4級 西部戰區1600人奔赴救急

西藏日喀則市定日縣周二發生黎克特制6.8級地震，造成126人死亡、188人受傷，救出407名受困民眾。強震後再記錄到660次餘震，最大震度4.4級，距離主震震央約18公里。中共中央政治局委員、國務院副總理張國清抵達受災最嚴重的定日縣長所鄉，指導抗震救災工作。

西部戰區共出動解放軍和武警部隊官兵1,600餘人、民兵380餘人投入救援。西部戰區前進指揮所乘坐運20運輸機飛赴災區，靠前指揮抗震救災工作。西部戰區空軍派出無人機赴震央勘察，同時組織多架運輸機、直升機和地面兵力待命，加強取暖、醫療、供氧應急物資籌措，隨時聽令執行救災任務。

日喀則軍分區派出兩支共400人的救援分隊，執行搜救、道路清理、物資搬運等任務。武警西藏總隊投入救援兵力400餘人、救援器材210件（套），到長所鄉、措果鄉、曲洛鄉等地參與救援。西藏軍區某團官兵分3路進入災區，3支醫療隊、70餘名醫護人員及20輛救援車輛組成救援隊，攜帶急救藥品、醫療器械奔赴救災一線。

九旬婦廢墟中獲救 救援人員需克服高海拔、低溫缺氧等惡劣條件，冒着餘震風險持續搜救。救援人員進入長所鄉10個村落內排查821戶，一名90多歲老婦在廢墟中獲救，她的身體無大礙，已獲妥善安置。帳篷、床鋪、防寒衣物、食品和藥物等超過42.8萬件必要物資陸續抵達災區。災區設有187個安置點，搭建3,705頂帳篷安置近4.7萬人，定日縣因地震損壞路段已搶修通車。

青海5.5級地震 無傷亡 中國科學院珠穆朗瑪峰大氣與環境綜合觀測研究站站長馬偉強表示，珠穆朗瑪峰未受地震影響，未觀測到有明顯的冰崩、雪崩或地質變動。此外，青海省果洛州瑪多縣昨日下午3時44分發生黎克特制5.5級地震，震源深度14公里，沒有人員傷亡。本報綜合報道