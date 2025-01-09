國安部發文 指間諜冒收藏家知心人

【本報綜合報道】國家安全部周二發文指，間諜似乎神秘而遙遠，但其實可能就隱藏在民眾身邊，偽裝身份暗中窺視找尋目標。當中有間諜扮成冒牌收藏家、兼職招募者甚至知心人，假意開啟一段戀情或其他親密關係，以糖衣炮彈引人淪陷。

假戀情兼職誘洩密

文章指，境外間諜情報機關可能打着「收藏靚號」的幌子，在網上搜尋並購買各類軟件帳號、手機號以規避實名註冊程序，並將這些號碼用作間諜聯絡、經費傳輸。國安機關工作發現，一名男子將所持號碼掛網出售成交，但直到國安機關調查，他才知自己的號碼已被間諜利用。另有在校生為賺外快，在網上找到「數據調研員」的兼職，每周按照對方要求到指定地點拍照傳回「總公司」並獲得報酬。直到國安機關調查，該學生才認識到自己的兼職涉及危害國家安全，觸碰了法律紅線。