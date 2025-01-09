新北挖地下室致塌樓 政客促增監管

【本報綜合報道】台灣新北市三重區六張街工地周一開挖地下室，導致兩側鄰近建築物傾斜龜裂，更有樓房倒塌。國民黨新北市議會黨團周二要求市政府盡快協助居民重建家園，更要盤點舊樓及全面討鄰損案件，透過強化監管工程作業建立預防機制。新北市長侯友宜昨強調，市政府一定會究責。

國民黨新北市議會黨團書記長陳偉杰表示，此次意外顯示工地施工監管與安全防護措施不足，要求市政府立即展開全面檢討，檢視目前所有在建工程是否符合安全規範，特別要重點檢查高風險地區工地，杜絕類似事件再發生。他又要求市政府盡快協助安置受影響居民，並提供必要的經濟補助與心理支持，確保居民生活穩定。

鄰房急拆 居民未能拿財物 事發工地為「莘聖沐光居」建案，鄰近一幢樓房倒塌後，工務局立即將瀕危鄰房預防性拆除。很多受災住戶當下急忙逃命，不少貴重物品甚至是神主牌都來不及拿，全埋在瓦礫堆中。新北市工務局長馮兆麟周二表示，會將所有現場廢棄物放到專屬暫置場，再通知住戶前往領回。