抵達剛果 王毅稱增中非合作論壇共識

王毅在記者會上表示，中非合作論壇為促進非洲發展、改善非洲民生發揮了重要作用，已成中非團結合作的標識、南南合作的旗幟，也是引領國際對非合作的樣辦。會談中雙方考慮到加強發展戰略對接和治國理政經驗交流，不斷豐富中非友好合作精神，同時明確優先方向和重點項目，落實好100%稅目產品零關稅，打造好陸海統籌的中非互聯互通網絡，推進好1,000個小而美惠民生項目，完善好中非投資貿易合作機制。中剛雙方已制訂今後3年論壇發展的時間表和路線圖，今年將以召開論壇成果落實協調人部長級會議為重點。