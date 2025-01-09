被賣豬仔華演員 親述被困學詐騙

在緬遭剃頭 與50華人同囚 逼練打字憂難獲救 中國演員王星早前赴泰國參加劇組後，在泰緬邊境失蹤後「賣豬仔」到緬甸。王星獲救後周二從緬甸入境泰國，泰國警方證實王星是人口販賣受害者，他在緬甸期間並無受到人身傷害，而完成調查前不能接受探視或離開泰國。

警證無受傷 待查需暫留泰 王星脫險後，由泰國湄索警局管控，其後返抵曼谷。泰國皇家警察表示，當王星和親人準備好後，將與中國大使館協調，預計一至兩天可返回中國。網上流傳王星腿部受傷傳言不實，他的左腿紅斑是胎記。目前案件整個過程的細節還在整理當中，包括他如何被騙、如何求救。

王星目前精神狀態良好，律師指他很安全，但其他細節尚不方便透露。王星用中英文感謝泰國警方和政府，指以後有機會還會再來泰國。王星進入緬甸後曾被迫接受兩至3日的詐騙培訓，內容以文字詐騙為主，尚未涉及語音呼叫類或電話對話等詐騙培訓。他坦言十分恐懼，擔心無法獲救，會被迫以詐騙中國同胞維生。

女友「教科書式」求助獲讚 王星透露，在緬甸被剃頭後與50名中國人囚禁在一幢建築物內練習打字，估計為電訊詐騙工作做準備。自王星失蹤到獲救僅數日時間，網民稱讚全靠他的女友嘉嘉進行「教科書式」求助。她發現男友情況異常後先在中國報警，但發現未有進展便將此事曝光網絡，向網民求助。

嘉嘉周二發文感謝官媒和上級領導重視，目前心急與男友會合，在未見到他本人前仍不敢鬆懈；又希望網民別轉發男友近照，保護私隱，免受二次傷害。本報綜合報道