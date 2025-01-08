英女茹果33年 特別餐單保持體健

【本報綜合報道】澳洲昆士蘭省北部一名英國籍女子過去33年來的餐單只有水果，從不吃除此之外任何類型的食物。她直言健康狀況非常良好，不過建議其他希望倣效其餐單的人需視乎自身情況而定。

籲倣效者量力而為 58歲的奧斯本（Anne Osbourne）在2003年前一直居住在英國，幼年因母親的關係，肉類是其餐單最主要的元素，直到她長大才成為素食主義者，更認為身體狀態因此轉好。她於1990年首次從一名果食主義者處得知這種飲食方式，自此便對此產生興趣。她表示由於當時懷孕，她從標準飲食改變成純素飲食，再逐步過渡至水果飲食。

奧斯本分享，現在每天晨跑完會喝兩杯鮮榨橙汁，早餐則會吃藍莓、西瓜和時令水果等；午餐則會吃兩至3個牛油果；晚餐則吃一大盤藍莓和木瓜等她喜歡的水果；而在聖誕節和生日等特殊日子，她亦會利用水果和堅果等製作一個「蛋糕」應節。她形容目前的健康情況非常良好，並將此歸功於食用在營養豐富的土壤中種植的水果。不過，她直言並非所有人都適合這種飲食方式，但認為人們能在日常多吃水果。