全面控制頓州重鎮 俄擬向西推進
【本報綜合報道】俄軍南部集群周一全面控制烏克蘭頓涅茨克州戰略重鎮庫拉霍沃，烏軍損失逾1.2萬人、3,000件武器及裝備（包括40輛坦克和裝甲車輛）。庫拉霍沃是頓巴斯地區西南部最大定居點，俄軍佔領後將繼續向頓涅茨克西部邊界推進。
烏折損逾1.2萬人 3000軍備
俄羅斯國防部表示，庫拉霍沃是一個花10年建設的強大防禦區域，擁有發達的火力陣地及地下通訊網絡。城市北面以水庫為屏障，嚴重限制俄軍突擊部隊的機動能力。烏軍調集5旅及僱傭兵防守庫拉霍沃，守軍共計26個營總兵力1.5萬，且配置火炮及坦克強化火力。俄羅斯國防部稱，過去兩個月在庫拉霍沃附近的戰鬥，烏軍每日平均有150至180人陣亡或負傷。俄軍在整場戰鬥共殲滅80%敵人，第5及第110機械化步兵旅因表現英勇獲嘉獎。
隨着重要後勤樞紐庫拉霍沃落入俄軍手中，將加劇烏軍在頓涅茨克方向的後勤保障困難，同時無法再以火炮威脅俄控頓涅茨克地區首府。俄軍佔領庫拉霍沃後獲得充足機動空間，有助加快奪取頓涅茨克西部。
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