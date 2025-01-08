全面控制頓州重鎮 俄擬向西推進

烏折損逾1.2萬人 3000軍備

俄羅斯國防部表示，庫拉霍沃是一個花10年建設的強大防禦區域，擁有發達的火力陣地及地下通訊網絡。城市北面以水庫為屏障，嚴重限制俄軍突擊部隊的機動能力。烏軍調集5旅及僱傭兵防守庫拉霍沃，守軍共計26個營總兵力1.5萬，且配置火炮及坦克強化火力。俄羅斯國防部稱，過去兩個月在庫拉霍沃附近的戰鬥，烏軍每日平均有150至180人陣亡或負傷。俄軍在整場戰鬥共殲滅80%敵人，第5及第110機械化步兵旅因表現英勇獲嘉獎。