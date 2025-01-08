尹錫悅再被批捕 公調處誓言擒人

【本報綜合報道】南韓公調處處長吳東允昨日就未能執行針對總統尹錫悅的拘捕令，向國民誠摯道歉，誓言將在第二次執行拘捕令中取得成功。另外，公調處指法院當日下午再度批准針對總統尹錫悅的逮捕令。

吳東允承認，公調處在執行拘捕令時存在許多無法預見的問題，自己將承擔全部責任。他又強調公調處將為第二次執行逮捕令做好充分準備，形容下一次嘗試可能是最後機會。吳東允隨後在國會接受相關質詢時指，為了保障成功抓捕尹錫悅，逮捕令有效期將暫時不對外公開。

南韓國會法律代理人團昨日澄清，內亂罪並非彈劾尹錫悅事由，之所以在彈劾議決書中提及內亂罪，是因為國會要強調尹錫悅擾亂國家憲法秩序的行為嚴重違反憲法。韓媒分析指，若憲法法院認可國會說法，後續將在庭審中僅梳理緊急戒嚴爭議，但不會裁定尹錫悅是否構成內亂罪，有望加快審訊速度。

總統警衞處長二度無視傳召 另一方面，南韓總統警衞處處長朴鍾俊上周五阻撓高級公職人員犯罪調查處及警方拘捕總統尹錫悅，公調處當日以妨礙執行特別公務罪立案調查他，他昨日第二度沒有回應警方傳召。