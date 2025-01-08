南韓首確認濟航失事客機遭鳥擊

【本報綜合報道】南韓國土交通部昨日首次確認，上月29日在全羅南道務安國際機場失事的濟州航空波音737-800型客機事發時與鳥群發生衝撞，回收的一側發動機鳥擊痕迹明顯，但仍需等待具體調查結果。

航空鐵路事故調查委員會事故調查團長李承列（音譯）在記者會上表示，清理失事客機發動機泥土的過程中，發現了部分羽毛。調查團計劃檢查發動機內側，同時調查鳥群種類、如何進入發動機等，並計劃與美國國家運輸安全委員會（NTSB）共同分析有關鳥毛。

當被問及已送往美國分析的失事客機飛行數據紀錄器工作進展，李承列表示提取數據需3天時間，確認基本數據需要一至兩天左右，但要與駕駛艙話音紀錄器、監控的時間軸逐一對照，可能需時數月。另外，國土交通部堅持務安機場設置的航向台和支撐該設施的混凝土構造物符合規定，但表示將制訂改善方案，最大限度確保相關設施安全性，並組建專家參與的工作組對全國機場設施進行調查。