朝稱射新型導彈成功 南韓質疑假數據欺蒙

音速彈頭命中目標水域 威懾太平洋敵對勢力 北韓官媒朝中社昨日宣布，周一成功試射配備高超音速彈頭的新型中程彈道導彈，形容這將有助威懾太平洋地區的敵對勢力。然而，南韓聯合參謀本部質疑北韓公布的導彈數據，指平壤成功試射新型中程彈道導彈很可能是謊言。

平壤發射 飛行1500公里 朝中社報道指，導彈由平壤郊區的發射場向東北方向發射，以12倍音速的速度，沿預定軌道飛行1,500公里，準確落在目標水域。報道又指，新型中程彈道導彈能可靠地牽制太平洋地區威脅北韓國家安全的敵人。該國領袖金正恩以視像方式觀看發射過程，並對結果表示非常滿意。他指今次試射證明，北韓正不斷更新高超音速中遠程彈道導彈等強大的新型武器系統，以應對敵對勢力對國家構成的安全威脅。

韓聯參公報室室長李誠俊昨日在例行記者會上表示，研判朝媒發布的導彈射程和第二次頂點高度等參數很可能為虛假數據，認為該導彈只達到過一次頂點，未能達到第二次頂點，這遠不及高超音速彈道導彈的性能標準。李誠俊還說，高超音速彈道導彈很難在縱深較短的韓半島內充分發揮性能。亦即是說，考慮到韓半島因作戰空間狹小而幾乎不存在監視死角，即便導彈不規則機動，韓軍也能進行追蹤和探測。

另據朝中社報道，新型高超音速導彈發動機機身採用了新型碳纖維複合材料，飛行和導彈操縱系統也採用了基於其間技術積累的綜合、高效方式。韓媒指，這從側面反映北韓逃避制裁採用新材料，並可能與俄羅斯進行了技術合作。在北京，中國外交部發言人郭嘉昆昨日主持例行記者會時，被問及北韓發射彈道導彈一事。對此，郭嘉昆表示，中方在朝鮮半島問題上的立場是一貫的、明確的。針對有關發射活動，沒有新的評論。

南韓與北約擬增軍事合作 較早前，韓聯參議長金明秀周一與北約軍事委員會主席鮑爾通電話，就朝鮮半島安全局勢交換意見，並討論加強軍事合作的方案。雙方重申反對以武力方式改變現狀的原則，並一致認為有必要繼續溝通，拓寬合作領域，堅定維護基於規則的國際秩序。本報綜合報道