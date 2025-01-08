兩岸國際

俄飛烏茲別克 波音737故障迫降

俄羅斯烏塔航空公司（Utair）一架由俄羅斯聖彼得堡飛往烏茲別克斯坦撒馬爾罕的波音737客機，昨日因技術故障，緊急降落莫斯科伏努科沃機場，所有乘客和機組人員沒有受傷。據悉，涉事航班編號UTA881，機上載有173名乘客。塔斯社引述烏塔航空稱，緊急迫降是由於穩定器故障。（綜合報道）
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