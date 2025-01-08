郭文貴首席助理 在美囚10載

【本報綜合報道】流亡美國的中國商人郭文貴涉嫌詐騙網上追隨者共逾10億美元（約78億港元），深度參與相關詐騙案的首席助理王雁平（Yvette Wang）前日在曼哈頓的紐約南區聯邦法院，被判囚10年。

45歲的王雁平前年與郭文貴同在紐約被捕，並被控4項罪名。王雁平去年5月突然在郭文貴案即將進入陪審團庭審環節前認罪，以換取輕判。她承認犯有一項共謀實施電訊欺詐罪和一項共謀實施洗錢罪。聯邦法官托雷斯（Analisa Torres）前日公布裁決，判處她每項罪名60個月刑期，合計120個月。除有期徒刑外，她亦被判3年監外看管，她同意被沒收14億美元（約109億港元）財產。

托雷斯指出，王雁平是詐騙陰謀的重要組成部分，她亦知道自己的行為是非法的。控方律師則指，當天的判決提醒人們，這種行為將產生嚴重後果，美國聯邦檢察官辦公室將不懈努力，偵查、起訴和懲罰欺詐行為。至於郭文貴，他去年7月被裁定詐騙、洗錢等9項罪名成立，判刑日期待定。