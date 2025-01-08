暴風雪襲美 至少5人亡 華盛頓及8州發緊急狀態

多涉車禍 另有人凍死

密蘇里州周日發生多宗車禍造成數十人受傷，至少一人死亡。堪薩斯州兩人因車禍死亡，德州休斯頓有一人前日在巴士站凍死，維珍尼亞州前日凌晨至上午發生300宗車禍，至少一名司機死亡。華盛頓的天氣緊急狀態持續至昨日凌晨，數百名當地居民聚集在華盛頓紀念碑前公園打雪仗。