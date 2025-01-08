暴風雪襲美 至少5人亡 華盛頓及8州發緊急狀態
【本報綜合報道】冬季風暴布萊爾（Blair）上周六起吹襲美國，造成至少5人死亡，首都華盛頓及8個州宣布進入緊急狀態。多間學校大規模停課，超過2,300個航班取消，近9,000個航班延誤，全國超過20萬戶停電。國家氣象局預測，美國東北大部分地區昨日亦持續降雪。
馬里蘭州、維珍尼亞州、西維珍尼亞州、堪薩斯州、密蘇里州、肯塔基州和阿肯色州宣布進入緊急狀態，新澤西州局部地區亦發布緊急狀態。
多涉車禍 另有人凍死
密蘇里州周日發生多宗車禍造成數十人受傷，至少一人死亡。堪薩斯州兩人因車禍死亡，德州休斯頓有一人前日在巴士站凍死，維珍尼亞州前日凌晨至上午發生300宗車禍，至少一名司機死亡。華盛頓的天氣緊急狀態持續至昨日凌晨，數百名當地居民聚集在華盛頓紀念碑前公園打雪仗。
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