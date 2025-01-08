聯席會議 賀錦麗確認 大選對手特朗普獲勝

標誌對決塵埃落定 將移交權力 美國國會參眾兩院於東岸時間周一下午1時（本港時間昨日凌晨2時）舉行聯席會議，認證2024年總統選舉各州選舉人團的投票結果，由敗選的副總統賀錦麗正式確認選戰對手特朗普勝選。特朗普將於本月20日宣誓就任第47任美國總統。

聯席會議由兼任參議院議長賀錦麗和眾議院議長約翰遜共同主持。認證過程十分順暢及快速，跟4年前認證投票結果期間發生國會暴動的混亂局面截然不同。賀錦麗作為即將離職的參議院議長，按英文字母順序喊出各州，開啟裝有選舉人票的桃花心木盒，同時由參眾兩院指定的兩黨代表唱票，最終計算票數，宣布下任總統和副總統。50個州和哥倫比亞特區的選舉結果認證以簡短而正式的儀式完成。

賀錦麗兼任參議院議長並宣布 賀錦麗向國會議員宣布，來自佛羅里達州的特朗普獲得312張選舉人團票，來自加州的賀錦麗拿下226張。賀錦麗稱，國會對於選舉人團票的正式點算結果，應被視為特朗普和副總統當選人萬斯在1月20日宣誓就職的認證宣告。

聯席會議認證選舉結果很大程度上是一項儀式，但它根據聯邦法律規定，大體上是一個嚴肅且相對較快過程。它是總統選舉結果最後確認步驟，標誌選舉正式塵埃落定。

憂國會暴動騷亂重演 守衞森嚴 為防範類似4年前國會暴動的騷亂重演，國會山莊周邊增設圍欄，地方及聯邦執法機構全面戒備，華盛頓特區國民警衞軍500名士兵隨時待命。前副總統彭斯在社交網發文，讚揚今次認證過程恢復了秩序和文明，強調和平移交權力是美國民主的標誌，並稱讚賀錦麗的大方表現。本報綜合報道