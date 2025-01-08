杜魯多辭任加拿大總理 或提前大選

與財長分歧 遭黨友逼宮 留職至選出繼任者 加拿大總理杜魯多於當地時間周一早上舉行記者會，宣布辭任執政自由黨黨魁及總理職務，但留任直至選出繼任人。杜魯多當日已會見總督瑪麗西蒙，獲批准國會休會至3月24日。多個在野黨已表明，將於國會復會後提出不信任動議。

杜魯多表示，自己是一名鬥士，但加拿大在下次大選需要真正的選擇，自己若需要應付內部鬥爭，將不會是大選最佳人選，因此辭職。他指出，現今的加拿大比他2015年剛就任總理時還更好，又稱指自己的政府讓整體經濟為所有人民服務，而不僅僅是少數人，而且還減少貧窮的問題，讓更多民眾投入勞動市場。

另辭執政黨魁 方慧蘭爭接棒 53歲的杜魯多由2015年開始執政，上任時屬加拿大歷來第二年輕的總理。惟近期民望低迷的他內外備受壓力，方慧蘭上月突然宣布辭任副總理兼財長，並表明與杜魯多就如何應對美國總統當選人特朗普加關稅有分歧，令杜魯多陷入下台危機，多名自由黨國會議員其後公開要求杜魯多辭職。

由於杜魯多選擇留任，自由黨毋須推舉臨時黨魁。黨主席梅赫拉周一宣布本周召開全國委員會會議，展開黨魁選舉。分析認為，熱門新黨魁人選包括前副總理兼財政部長方慧蘭、外交部長喬美蘭、財政部長勒布朗、創新部長商鵬飛、卑詩省省長簡蕙芝、前加拿大央行和英倫銀行行長卡尼，新黨魁將自動成為總理。

國會休至3˙24 在野黨續追殺 國會原定本月25日復會，反對黨計劃對政府提出不信任動議，在新民主黨最新決定支持下已夠票通過。總督瑪麗西蒙批准杜魯多要求，讓國會休會至3月24日，預料屆時討論提前大選日期。

大選原定最遲今年10月舉行，由於自由黨在國會議席不過半，各在野黨派若聯手通過不信任動議，將觸發提前大選，自由黨可能無法如期執政至今年10月。本報綜合報道

潛在繼任人選