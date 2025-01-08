訪納米比亞 王毅稱世界需中非合作

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅開展非洲訪問行程，周一分別與納米比亞總統姆本巴和候任總統恩代特瓦會面。王毅表示，中國外長每年首訪非洲，35年來一以貫之、從不動搖，將繼續保持此傳統，因世界愈來愈需要中非加強合作，中非發展代表全球南方崛起，代表正義力量增強。

納方允加強交流 姆本巴在斯瓦科普蒙德市見王毅時稱，納方堅定奉行一個中國政策，願同中方加強黨際合作，開展治國理政經驗交流。納方支持中方提出的三大全球倡議，期待同中方在國際地區事務中繼續相互支持配合，維護共同利益。王毅亦指，願同納方共同推動十大夥伴行動在當地落實，為納米比亞加快現代化提供助力。

王毅另在首都溫得和克與恩代特瓦會面，祝賀她當選納米比亞首位女總統。王毅希望通過堅持新年首訪非洲此傳統向世界表明，無論國際地區形勢發生甚麼變化，中國始終是非洲最可信的朋友、非洲各國追求發展振興最可靠的夥伴、非洲在國際舞台上最堅強的後盾，中非加強團結合作，共同維護發展中國家的正當權益，符合歷史正義、時代潮流和人民願望。