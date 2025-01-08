台軍新竹演練應援作戰防敵特攻

【本報綜合報道】台灣防務部門周二公布，過去一天發現大陸15架次軍機、8艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中14架次軍機跨越海峽中線進入台灣西南空域。大陸周二凌晨另在四川西昌衞星發射中心發射運載火箭，經過台灣中部上空，未造成危害。因應春節將至，台灣陸軍周二在新竹湖口進行實戰化「重要目標應援作戰」演練，防範敵軍特攻。

立委首曝光在台HIMARS 台灣陸軍裝甲542旅等單位在湖口營區，執行實戰化重要目標應援作戰演練，演練模擬敵軍特攻突襲新竹地區重要目標，由裝甲542旅擔任的戰備部隊，與阿帕奇攻擊直升機、黑鷹直升機等開展協同作戰。演練也出動由中科院研製的無人機干擾槍，干擾模擬敵軍的無人機，成功使其迫降。軍方指出，陸軍在俄烏戰爭爆發以後，就有針對無人機威脅的演練，而且很多演訓都加入兵種協同，包括此次春節加強戰備動態操演等。

另外，台灣向美國採購29套M142高機動多管火箭系統（HIMARS），首批11套已在去年底抵台，並交由58炮兵指揮部接裝訓練，軍方視之為高度機密，並未公開相關裝備。但台立委王定宇周一前往58炮指部開展機密考察，事後在社交平台貼出照片，讓HIMARS首度在民眾眼前曝光。他強調照片為台防務部門提供，不涉機密且可公開。

台灣位於基隆港外海的海底通訊電纜上周五傳出遭喀麥隆籍貨輪拖斷，台媒指該船恐是中國大陸的權宜船。台海巡署證實，該船7名船員均為大陸人，船東為香港人，不排除有大陸藉此實施灰色地帶侵擾的可能性，但惡劣天氣影響調查工作。中華電信表示，最快本月底修復海底電纜；台數位發展部則預計，下月3日農曆新年後完成。