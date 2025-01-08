法新總理將訪華 商白蘭地貿易爭端

【本報綜合報道】中國早前對原產於歐盟的進口相關白蘭地，實施反傾銷措施。法國總統馬克龍周一表示，新任總理貝魯將訪華，嘗試在干邑白蘭地的貿易爭端上取得進展。

馬克龍周一在向法國駐各國大使發表年度講話時，宣布上述消息，但沒透露貝魯此行的具體時間。法國前總理巴尼耶原預計於今年年初訪華，尋求在貿易爭端上取得進展，但他的政府因未能為旨在遏制巨額赤字的預算找到足夠支持，上月請辭倒台。

華大使鄧勵抵法履新 中國去年11月起對歐盟瓶裝白蘭地徵收逾30%關稅，反制歐盟向中國電動車加徵關稅，法國軒尼詩白蘭地被加徵的稅率達39%，為各品牌中最高，外界認為因法國是電動車關稅的主要支持者。軒尼詩為規避額外關稅，原計劃把酒裝在大桶運往中國，再由中國供應商裝瓶。但公司500多名員工因擔心影響就業，曾發起罷工抗議。

另外，中國新任駐法國大使鄧勵周一抵達法國履新，接替已卸任回國的盧沙野。鄧勵兼任駐法國和摩納哥大使，他和夫人張華抵達法國巴黎時，法國外交部禮賓司官員和中國駐法使館主要外交官到機場迎接。