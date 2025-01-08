美聲稱華網攻止於財政部

關島成網戰前線 急提升防禦程度 美國國土安全部網絡安全和基礎設施安全局（CISA）周一表示，沒迹象顯示最近報道的美國財政部遭中國黑客入侵事件，影響任何其他聯邦機構。另有報道指，中國黑客近年大舉入侵美國西太平洋領土關島的電力、通訊等關鍵基礎設施，或為潛在的台海衝突作準備，獲得癱瘓美軍行動的能力。

美國財政部上月底指控，中國黑客入侵第三方軟件服務供應商BeyondTrust，進入財政部多個工作站，竊取非機密的文件。BeyondTrust表示，數量有限的客戶受到影響，但未詳細說明。該公司周一再指出，在技術鑑定調查仍在進行之際，該公司無法證實其他客戶是否可能受影響。美媒則指，黑客今次旨在竊取有關一些中國實體的訊息，這些實體是美國可能制裁的對象。

台亦指去年日均被網攻240萬次 美媒另報道，關島成了中美網絡戰前線，美國政府急提升資訊安全防禦能力。美國科企微軟研究人員2021年調查休斯敦港口網攻事件時，首度發現涉華黑客組織「伏特颱風」，翌年在關島一間電訊公司發現類似黑客活動，關島電力局同年陸續接獲美國聯邦探員關切，要求檢視該局網絡。台灣近日亦發表報告，指當地網絡去年每日平均遭侵擾240萬次，較前年翻倍，多數是中國大陸所為。本報綜合報道