中信集團前副總經理受賄被捕

【本報綜合報道】最高人民檢察院周一發布消息，中國中信集團有限公司前黨委委員、副總經理徐佐涉嫌受賄、非法經營同類營業一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。經最高人民檢察院指定管轄，遼寧省人民檢察院日前以涉嫌受賄罪、非法經營同類營業罪對他作出逮捕決定，案件正進一步辦理。

現年59歲的徐佐是湖北大悟人，於昆明工學院（現為昆明理工大學）金屬學及熱處理專業畢業，有大學學歷。他曾任渤海鋁業有限公司生產部檢驗員，戴卡輪轂製造有限公司副總經理、中信戴卡股份有限公司總經理、副董事長、董事長、黨委書記等職，2016年10月任中國中信集團有限公司總經理助理，2019年06月升任副總經理。

上月被開除黨籍公職 徐佐於去年6月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，上月被開除黨籍及公職。調查指，他污染任職企業政治生態，對抗組織審查；在幹部選拔和職工錄用方面為他人謀利並收受財物，違規持有非上市公司股份，利用職權為親屬謀利；大搞「靠企吃企」，違規經營任職企業同類營業，謀取巨額非法利益等。