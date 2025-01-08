失聯演員緬甸尋獲 賣豬仔疑雲待查證

泰方已接回 近照揭已剃髮腿有紅斑 本名王星的內地男演員「星星」日前赴泰國拍戲，但上周五中午於泰緬邊境的湄索縣失聯，疑被「賣豬仔」到緬甸妙瓦底詐騙園區。泰國達府警方指揮官周二證實，已在緬甸境內找到王星；同日下午達府移民局表示已接回王星，正按規定進行相關詢問工作。照片顯示，王星坐在車上由警方護送，對鏡頭畀出「OK」手勢。

較早前，泰媒致電泰國國家移民局了解，相關人員指王星通過航班入境泰國，到湄索邊境後失聯。中國駐泰國大使館周一表示，駐泰使館和駐清邁總領館已收到當事人家屬求助，正與泰國有關方面及家屬密切溝通，積極提供必要協助，全力查找當事人下落。中國駐緬甸大使館工作人員回應也稱，已經展開核實情況，王星是否在妙瓦底園區有待核實，核實清楚將盡快回覆。

昨日消息指，泰國警方成立了特別調查組追查王星下落，並已經掌握其下落，正趕往該地區協調後續行動。據報他已到緬甸，也到了灰產控制區內。泰國相關特別任務部隊指揮官其後證實，緬甸邊防部隊找到王星，並準備將他帶回泰國。湄索警察局通過社交媒體公布一張疑似王星的近照，照片中他剃了頭髮，身穿白色運動服，腿上有紅斑。

泰國總理佩通坦亦證實，在湄索邊境附近發現王星，省警察第6區正在該處等待將他接回。早前，泰國警方發言人說，王星從素萬那普機場直接前往達府，司機是警方認定的本案唯一證人。發言人稱，沒證據表明王受到脅迫或毆打，或是人口販運的受害者；又指尚不清楚演員王星是否通過邊境檢查站前往緬甸。中國外交部發言人郭嘉昆昨日主持例行記者會時，有記者就報道稱王星在泰緬邊境失聯一事提問。郭嘉昆回應指，中國有關駐外使領館已接到當事人親屬的求助，並保持密切溝通，正在核實情況展開工作。中方將繼續跟進事件的進展，指導駐外使領館做好後續工作。

王星稱泰國非常安全 王星獲救後接受泰媒採訪，他首先用英文表達了對各方救助他的感謝，「讓我可以安全的站在這裏，並且可以回到我的國家，我非常感激。」他還表示泰國非常安全，「我會再回來的」。在旁的一位泰方人士提醒後，王星又用中文表達了以上意思，並再次表示，「泰國還是挺安全的，大家不要擔心，我自己以後有機會的話，還會再來這邊，謝謝大家。」

另一演員有類似經歷 較早前，另一內地演員范虎透露自己也有類似經歷，上月29日受到自稱為泰國劇組的邀約，從北京飛往曼谷。但他發覺情況不對後，通過社交平台聯絡上這部劇的泰籍導演，對方回覆澄清「不是我」，呼籲提醒大家注意騙局。范虎憶述，這個假劇組非常專業，很多業內人士看到後都覺得很逼真，形容迷惑性太高。本報綜合報道