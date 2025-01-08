專家指強震 需防嚴重地質災害

孫士鋐表示，強震若在城市中發生，可能出現很強烈的破壞性，屬於強烈破壞性地震，但發生在日喀則市則相對破壞性較弱，但可能會產生一些比較嚴重的地質災害。孫士鋐又表示，如果地震發生在村莊腳下，破壞性就會比較嚴重，但村莊有大有小，房屋結構也不相同，具體要到實地考察，根據當地的情況來判斷。