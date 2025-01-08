專家指強震 需防嚴重地質災害
【本報綜合報道】西藏日喀則市定日縣發生黎克特制6.8級地震，中國地震台網中心研究員孫士鋐表示，此震度已屬於強震，震感強烈，需防範較嚴重的地質災害。
孫士鋐表示，強震若在城市中發生，可能出現很強烈的破壞性，屬於強烈破壞性地震，但發生在日喀則市則相對破壞性較弱，但可能會產生一些比較嚴重的地質災害。孫士鋐又表示，如果地震發生在村莊腳下，破壞性就會比較嚴重，但村莊有大有小，房屋結構也不相同，具體要到實地考察，根據當地的情況來判斷。
中國地震台網周一曾發表「2024年度地震活動盤點」，指2024年地震災害損失與2023年相比較輕，全年地震災害發生區域與2023年相比差異明顯。內地去年共發生3.0級以上地震1,066次，其中5到5.9級54次，6到6.9級5次，7級以上兩次。
去年地震損失較前年輕
去年最大地震是1月23日，發生在新疆阿克蘇地區烏什縣的7.1級地震，造成3人死亡，5人受傷，直接經濟損失約33.2億元人民幣（約35.6億港元）。
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