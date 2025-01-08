西藏日喀則市6.8級地震 126死188傷多人受困

當地海拔逾4000米 中央撥2億救災 中國地震台網昨日正式測定，西藏日喀則市定日縣於當日上午9時05分發生黎克特制6.8級地震，震源深度10公里，不少民眾稱感受到強烈震感。當地3,069戶房屋倒塌，增至126人死亡、188人受傷。中央作出重要指示，強調全力開展人員搜救，最大限度減少傷亡，妥善安置受災群眾，確保安全溫暖過冬。

中國地震台網發布的資料顯示，地震周邊5公里內有多條村莊，平均海拔約4,259米，西藏自治區地震局稱地震波及該縣長所鄉、曲洛鄉和措果鄉。另據香港天文台初步分析，西藏發生一次7.1級地震，震央位於日喀則市的西南偏西約160公里。美國地質勘探局（USGS）同日亦探測到西藏發生7.1級地震，鄰國尼泊爾亦有震感。截至當日中午12時，當地共記錄到49次以上餘震，最大餘震強度為4.4級，距離主震震央約18公里。

餘震逾49次 尼泊爾有震感 當地有網民稱，地震發生時正開車外出，突然感受到車身晃動，看到手機收到的地震警報訊息才知是地震。另有網民表示，當地震感強烈，床鋪猛烈搖晃。也有外地網民表示，遠在四川成都和北京市都收到地震預警。日喀則市委宣傳部表示，定日縣和拉孜縣震感強烈，部分地方通訊和電力中斷，另有飛當地客機返航。官方接報多宗地震相關警情，拉孜縣錫欽鄉房屋大部分倒塌，有人受困，正排查受災狀況。定日縣縣長扎西頓珠表示，地震發生時該縣震感特別明顯，當地正緊急聯繫各鄉鎮了解災情。當地已派出交通、水利、住建、鄉鎮和駐村幹部等開展救援，安排民眾疏散，以防餘震影響。

啟二級應急服務響應 中國地震局啟動二級應急服務響應，負責人帶領工作小組趕赴震區，指導地方進行應急處置工作。西藏自治區地震局亦派出26人現場工作隊緊急趕赴震區，協助地方政府開展應急工作。西部戰區空軍啟動搶險救災應急預案，派出一架無人機赴震央災區勘察，組織多架運輸機、醫療機、直升機和地面兵力待命，聽從指令執行支援救災任務。西部戰區派出前進指揮所人員，搭乘運20趕赴災區，統籌指揮抗震救災工作。

財政部和應急管理部緊急預撥一億元（人民幣‧下同，約1.07億港元）中央自然災害救災資金，支持西藏地震災害救災工作。國家發改委亦緊急下達一億元中央預算內投資，支持災後恢復建設。定日縣「1‧07」地震受災救援工作新聞發布會昨日下午舉行，全體出席人員默哀，日喀則市副市長劉華忠在會上哽咽公布最新死傷數字，強調救援工作有序進行。俄羅斯總統普京就地震向中方表示慰問，希望所有傷者盡快康復。本報綜合報道

地震造成道路開裂，嚴重影響交通。 地震位置 災區民眾在室外等待安置。 救援人員抵達災區搜救受困的群眾。