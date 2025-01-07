疑試探韓動盪政局 朝向半島東部射彈道導彈

聯合參謀本部指，於當地中午12時偵察到北韓從平壤地區發射懷疑中程彈道導彈，飛行約1,110公里。南韓軍方已加強監測和警戒，同時與美國和日本密切共享有關北韓射導彈的訊息，保持全面準備狀態。南韓外交部表示，美日韓負責對朝事務的外交高官舉行3方電話會議，一致譴責北韓在美韓外長首爾會談之際，不顧國際社會再三警告，發射彈道導彈，公然違反聯合國安理會的多項決議，嚴重威脅朝鮮半島乃至國際社會的和平穩定。

北韓對上一次試射是去年11月5日、美國大選開始投票前，而今次試射的時機亦相當敏感，時值南韓戒嚴風波引發政治亂局，美國國務卿布林肯昨日到訪南韓與該國代理總統崔相穆及外長趙兌烈會面。此外，美國國會將於當地周一召開聯席會議認證去年總統選舉的結果，而特朗普將於本月20日就任總統。有分析認為，北韓此舉是要在南韓政局陷入動盪之際，試探韓軍如何應對。