布林肯：華曾積極勸告 阻俄對烏動用核武

昨訪韓晤代理總統外長 談及平壤問題 美國國務卿布林肯上周五接受英媒專訪時表示，俄羅斯在俄烏戰爭中曾認真考慮使用核武，但可能在中國勸阻下才沒行動。與此同時，卸任在即的布林肯昨日到訪南韓，與該國代理總統、副總理兼企劃財政部長崔相穆，以及外長趙兌烈會面。

俄羅斯總統普京曾揚言在俄烏戰爭中使用核武，問到美國如何看待，布林肯強調非常關切相關言論，即使機率只有5%至15%，但再沒別的事比涉及核武更嚴重。他透露，中國可能在說服普京避免使用核武方面發揮了關鍵作用，利用其影響力緩和相關情況，美方有理由相信中國曾與俄接觸並呼籲「不要去到那個地步」。他又指，美方向華透露普京計劃把核武弄上太空後，也出現類似動向。

斥華援俄貪心 擬加制裁 對於美方為何沒採取更有力行動阻止華企向俄提供軍民兩用物資，布林肯解釋中國一直想魚與熊掌兼得，一方面援俄，一方面強調希望助烏克蘭獲得和平，中國也聽到很多國家表達相同擔憂，這些國家已偕美制裁援俄華企。他認為，制裁讓中國陷入愈來愈艱難的處境，未來數周內可能會出台更多必要制裁。另外，有人批評美國嘗試與華接觸是「殭屍外交」，沒甚麼實際效用，布林肯認為這有助減少中美因台灣問題而衝突的可能性。

支持韓方同盟民主體系 另一方面，崔相穆對於美國一貫支持並信任韓美同盟和南韓民主體制深表感謝，布林肯訪韓反映韓美同盟關係堅定不移。南韓將基於韓美外交和國安部門的緊密溝通，以及韓美聯合防衞態勢切實應對北韓發起挑釁的可能性。布林肯就濟州航空空難致以哀悼和慰問，強調美國完全信任南韓民主體制的韌性，以及崔相穆的領導能力，美國對韓的協防承諾固若金湯，韓美同盟是維護朝鮮半島和印太地區和平穩定的主軸，其重要性和作用比以往任何時候都更加突出。

其後，布林肯與趙兌烈共進午餐及會談，會後共同見記者。布林肯指出，美方掌握可靠情報顯示俄羅斯有意向北韓傳授高端太空及衞星技術，俄羅斯總統普京接近推翻堅持數十年的政策，認可北韓擁核。布林肯指出，上月底在俄羅斯庫爾斯克地區有上千名北韓軍人傷亡。他又稱南韓在國際社會向烏克蘭提供人道援助方面發揮重要作用，南韓、日本、澳洲、新西蘭深化與北約的合作對解決相關問題至關重要。趙兌烈則說，與布林肯深入討論朝核問題、朝俄合作等事宜，雙方強烈譴責北韓昨日發射彈道導彈，同意會利用聯防態勢和延伸威懾力堅決應對任何形式的挑釁。本報綜合報道

俄羅斯曾考慮在俄烏戰爭中使用核武。 中國被指或曾利用影響力勸阻俄方使用核武。（中新社圖片） 俄烏戰爭持續已久。（Getty Images圖片） 俄羅斯總統 普京