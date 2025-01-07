奧國總統邀極右黨魁會晤

奧地利兩大中間派政黨就組成聯合政府的談判破裂，總統范德貝倫邀請首次成為議會第一大黨的極右翼自由黨黨魁基克當地時間昨日早上會面，就組建新政府舉行會談。范德貝倫表示，會在一周內任命新的看守政府總理，又責成已經宣布辭職的總理內哈默暫時繼續領導看守政府，以確保政府運作平穩有序。（綜合報道）