馬斯克指英國極右黨魁不稱職

馬斯克曾大力讚揚法拉奇，稱只有民粹主義的改革黨能夠拯救英國，二人最近還在美國總統當選人特朗普的海湖莊園會面，法拉奇宣稱馬斯克可能會向改革黨捐款。在馬斯克發文批評前數小時，法拉奇還在受訪時形容馬斯克為「朋友」。

馬斯克上周五開始在X接連發文評論英國10多年前的連串女童強姦案，炮轟時任刑事檢控專員的施紀賢未能把涉事犯罪集團繩之於法，是「幫兇」，更暗示英王應介入並解散國會，並呼籲釋放去年10月入獄的英國反移民極右分子羅賓遜（Tommy Robinson）。馬斯克的言論惹來英國政界不滿，法拉奇也保持距離，指馬斯克錯誤視羅賓遜為對抗兒童性誘拐幫派的代表，但後者只因藐視法庭而坐牢。