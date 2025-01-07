美國國會聯席會議 認證總統選舉結果

為避免2021年1月6日國會暴動事件重演，國會修改了選舉認證規則。在新制下，副總統扮演的角色完全是禮儀性的，無權像過往一樣對選舉結果提出質疑。參議員或眾議員在統計選舉人票期間提出的任何反對意見，應以書面形式提出，並由至少五分之一參議員和五分之一眾議員簽署。完成認證程序後，特朗普和其副手萬斯將於本月20日舉行的就職典禮上，分別宣誓就職總統和副總統。