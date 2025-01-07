美國國會聯席會議 認證總統選舉結果
【本報綜合報道】美國國會將於當地時間昨日舉行參眾兩院聯席會議，對2024年11月5日舉行的總統選舉結果進行正式計票和認證程序。
根據認證程序，美國所有州份的選舉人早前已按照各自州份選民意願投票，並把投票結果提交國會。聯席會議將統計和正式認證投票結果，副總統賀錦麗作為參議院議長，將主持這項程序。
為避免2021年1月6日國會暴動事件重演，國會修改了選舉認證規則。在新制下，副總統扮演的角色完全是禮儀性的，無權像過往一樣對選舉結果提出質疑。參議員或眾議員在統計選舉人票期間提出的任何反對意見，應以書面形式提出，並由至少五分之一參議員和五分之一眾議員簽署。完成認證程序後，特朗普和其副手萬斯將於本月20日舉行的就職典禮上，分別宣誓就職總統和副總統。
眾議長：冬季風暴不阻程序
另外，眾議院議長約翰遜周日表示，席捲美國的大規模冬季風暴不會影響國會正式認證特朗普當選總統。在華盛頓，預計雪和雨夾雪積雪將有7至18厘米，導致通勤困難。
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