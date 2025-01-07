尹錫悅拘捕令期滿 公調處申延長 警拒執行

南韓首爾西部地方法院簽發的總統尹錫悅逮捕令有效期在當地時間昨日午夜屆滿，高級公職人員犯罪調查處（公調處）昨日宣布，已向法院申請新一份逮捕令，以延長期限。外界預料法院簽發逮捕令後，公調處將再次對尹錫悅執行拘留程序。另外，公調處於周日向警察廳國家偵查本部發送公文，委託對方執行針對尹錫悅的逮捕令，但遭拒絕。

國家偵查本部指經內部法律研討後，認為公調處發送的委託執行逮捕令公文有法律爭議，將繼續就此事與公調處協商。警方正在戒嚴聯合偵查組體制下依照法律和原則嚴格偵辦，為緊急戒嚴偵查全力以赴。

警方人士指，執行拘留的主體是公調處，但它委託警方執行在法律上有爭議，此前並無警方執行由檢方提請簽發的逮捕令先例。

總統警衞處長遭控內亂罪 韓聯社指出，警方說法實際上已拒絕公調處的委託。另外，韓聯社指警方周一表示，考慮抓捕對尹錫悅再次執行拘留時阻礙執法的總統警衞處人員。警方相關人士指出，在第一次執行拘留時，曾討論出動特警部隊或刑警機動隊。對於警方是否會投入特警第二次執行拘留，該人士僅表明原則性立場，稱將研討可落實的方案。

另一方面，總統警衞處處長朴鍾俊周日表示，他無法配合拘捕行動，而警方同日加控朴鍾俊涉嫌內亂罪。朴鍾俊日前阻撓公調處拘捕尹錫悅，警方以涉嫌妨礙執行特殊公務罪名立案調查。警方其後指，尹錫悅宣布戒嚴前，朴鍾俊曾要求警察廳廳長趙志浩前往總統府，因此加控涉嫌內亂罪。

公調處申請延長逮捕令的同時，尹錫悅方面在總統官邸加強防禦，用更多大巴士當障礙物，並在外牆單獨設置帶刺鐵絲網，構建多重屏障。由公調處、警察廳等組成的戒嚴聯合偵查組曾於上周五進入總統官邸試圖拘捕尹錫悅，但因總統警衞處阻攔而失敗。該次行動由公調處主導，警方派員協助。本報綜合報道