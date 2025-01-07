拜登下令禁收購 日鐵美鋼提控

美國總統 拜登

【本報綜合報道】美國總統拜登上周五下令，禁止日本製鐵公司收購美國鋼鐵公司。《華盛頓郵報》周日報道，多名美國高官事前擔憂及反對禁令，凸顯美國政府內部意見分歧。對部分總統顧問而言，阻止收購將可取悅反對計劃的工會，同時是提升拜登政績的寶貴機會。他們擔心日鐵收購美鋼後可能受到日本政府壓力，削減美國國內的產能及工作崗位。日本製鐵公司和美國鋼鐵公司周一正式對拜登提起訴訟，指控拜登及其他政府高級官員「非法干涉」日鐵收購美鋼，侵犯企業正當權利。日媒稱，這是日本知名企業史上首次起訴美國總統。

多名美高官曾反對禁令 美國國務卿布林肯、財政部長耶倫、常務副國務卿坎貝爾、駐日大使伊曼紐爾等人近幾個月曾表達反對和擔憂意見。耶倫指出，若沒有明確國家安全風險的證據就全面否定收購，恐將損害負責審查的美國外國投資委員會（CFIUS）政治中立，司法部警告反對收購可能引發訴訟。在禁令下達前一天的上周四白宮會議上，國家安全顧問沙利文等人提出有條件阻止收購方案，讓日鐵提出更多方案最大限度減少潛在的美國國安風險，從而交由下一屆政府決定。

中國外交部發言人郭嘉昆昨日回應指，注意到有關報道，中方不評論美日之間具體商業合作，並一貫主張各國應堅持公平競爭原則和世貿組織規則，為全球市場有序運行和國際貿易健康發展發揮積極作用。

被問及有美媒刊文指小院高牆策略為美國帶來巨大經濟和外交代價、不少公司擔心被擋在中國市場外，他批評搞保護主義、建小院高牆嚴重擾亂全球產供鏈，損害各國共同和長遠利益，中方將繼續與國際社會一道維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，持續推進全球貿易投資自由化便利化，更好惠及世界。