積雪嚴重 德英航空交通受阻

【本報綜合報道】歐洲廣泛地區周日受大雪及凍雨等惡劣天氣影響，以英國與德國尤甚。英國氣象部門預測北部情況最嚴重，高地積雪可能達40厘米。

英國多地停電 英國國家電網表示，伯明翰、布里斯托爾及威爾斯的卡迪夫等多處停電，正努力搶修恢復供電。航空交通大受影響，利物浦的約翰連儂機場及曼徹斯特機場因積雪一度關閉跑道，周日重開。北部利茲布拉德福德機場有大量航班延誤。利物浦在當地下午主場對曼聯的英超賽事，當局視察晏菲路球場情況後，決定比賽可如常進行，但不少其他體育比賽需延期。

德國方面，當局發出黑色冰雪警告，提醒司機及行人注意，建議民眾盡量留在家中，法蘭克福機場取消120班航班，區內長途列車服務受阻。慕尼黑機場只有一條跑道開放，另一條關閉清理積雪。道路濕滑引發多宗交通事故。在巴登－符騰堡州，一輛巴士衝出道路，8人受傷。 德國氣象學家預計，未來數天德國累計降雪量達到25厘米。降雪後將迎來凍雨，增加道路濕滑的風險。