波音787墨爾本起飛 輪胎起火急煞停 289客撤離

屬阿提哈德航空 原定赴阿聯酋 阿聯酋阿提哈德航空一架波音787-9夢幻客機周日傍晚在澳洲墨爾本機場跑道滑行起飛時，起落架輪胎起火需緊急煞停取消起飛，消防員立即出動向輪胎噴灑消防泡沫，機上289名乘客安全撤離。由於客機輪胎受損無法移離，導致當日最少6班航班要取消或延誤。至翌日，機場宣布客機已被拖走，受影響跑道於當日上午重新開放。

涉事航班編號EY461，機上載有289名乘客，原定當地周日傍晚6時15分在墨爾本機場起飛，前往阿聯酋阿布扎比。然而在起飛滑行階段，客機起落架兩個輪胎突然爆裂，令機長被迫緊急中止起飛，當時航班時速已達到300公里。一名乘客指客機在跑道滑行時起落架輪胎起火，立即緊急煞停並終止起飛。機場消防立即派員向輪胎噴灑泡沫以防止起火，一眾乘客隨後被安全疏散回客運大樓。

乘客斥下機要花2.5小時 EY461乘客賽姆托顯得心有餘悸，稱：「我一生中最恐怖的時刻，我確信自己快死了。」有乘客則批評，事發後花了2.5小時才能下機。乘客約翰向當地傳媒指出，被告知要在昨日早上9時半到機場領取行李並辦理登機手續，但足足花了近兩小時才通過安檢，斥：「阿提哈德航空的服務太惡心了，你打電話找不到他們，他們不會告訴你如何回家。」

封跑道維修 6航班受阻 阿提哈德航空發言人表示，機組人員因技術問題決定終止起飛，客機安全停在跑道，作為高速終止起飛的預防措施，消防員出動向客機輪胎噴灑消防泡沫。發言人強調，已為受影響的乘客安排替代航班，並為引發不便致歉，強調乘客與機組員的安全是首要任務，事故詳細原因則有待調查中，承諾將進一步檢討客機維修和檢查程序，以防同類事故再次發生。

機場發言人稱，由於客機輪胎損壞，無法把它移離跑道，需要就地維修，涉事跑道封閉，只留一條跑道處理所有升降航班。事故導致墨爾本機場周日晚上有3班航班取消、3班航班延誤。阿提哈德航空昨日在社交網表示，涉事客機已被安全拖離跑道，檢查工作已完成，跑道亦已重新開放。

波音客機事故頻生，儘管該公司在過去一年進行了一系列改革，惟涉及波音客機的事故仍是不絕；美國聯邦航空總署（FAA）也警告，波音需要「根本性的文化轉變」，而最新一次事故也令波音飛機的安全問題受到關注。本報綜合報道

客機上所有乘客安全撤離。 波音飛機近半年安全事故