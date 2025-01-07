冷空氣襲兩岸 台本周低見6℃
【本報綜合報道】冷空氣未來3日將影響內地大部分地區，新疆北部、青藏高原有降雪，西南地區東部、江南西部等地部分地區有雨轉雪，市民應注意交通出行受影響。台灣未來一周也將迎來入冬以來強度最強冷空氣，昨日至今日最低溫下探10℃，周四起部分地區清晨最低氣溫更降至6℃左右。
青海西藏局部地區大雪
周日大部分地區降水稀少，內蒙古、吉林等地部分地區出現降雪。受冷空氣影響，昨日至周四，西南地區和中東部大部將降溫4℃至6℃，東北、江漢、江南、貴州等地局地降溫8℃以上，內蒙古、華北、東北地區將有4至6級風；青藏高原東部、西南地區和江南西部有一次雨雪天氣過程，青海、西藏和川西高原有小到中雪，局部地區大雪，四川、雲南、貴州、重慶、湖北和湖南部分地區有小雨轉雨夾雪或雪，其中四川南部、雲南西北部和東北部、貴州北部、湖北西南部、湖南西北部等地的部分地區有中到大雪，局地暴雪，貴州中北部、湖北西南部、湖南西部等地局地有凍雨。
台灣氣象專家吳德榮表示，昨日起一連兩天台灣各地晴朗穩定。冷空氣及夜間輻射冷卻加成，符合大陸冷氣團的機率高，部分平地清晨最低氣溫將降至10度以下。明日西半部晴朗穩定，東半部或有局部短暫雨；冷空氣輕微減弱、早晚氣溫仍偏低。周四至下周日清晨冷空氣再增強、氣溫再降，北、東台灣明顯降雨，整天非常濕冷。
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