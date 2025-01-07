冷空氣襲兩岸 台本周低見6℃

青海西藏局部地區大雪

周日大部分地區降水稀少，內蒙古、吉林等地部分地區出現降雪。受冷空氣影響，昨日至周四，西南地區和中東部大部將降溫4℃至6℃，東北、江漢、江南、貴州等地局地降溫8℃以上，內蒙古、華北、東北地區將有4至6級風；青藏高原東部、西南地區和江南西部有一次雨雪天氣過程，青海、西藏和川西高原有小到中雪，局部地區大雪，四川、雲南、貴州、重慶、湖北和湖南部分地區有小雨轉雨夾雪或雪，其中四川南部、雲南西北部和東北部、貴州北部、湖北西南部、湖南西北部等地的部分地區有中到大雪，局地暴雪，貴州中北部、湖北西南部、湖南西部等地局地有凍雨。