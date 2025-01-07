大量醫院倒閉 內地診費恐更貴

中國醫院協會民營醫院管理分會副會長余小寶曾透露，自新冠疫情爆發以來，已有逾2,000間民營醫院因經營困難而破產，數字仍在上升。在全國企業破產重整案件訊息網上查詢「醫院」，去年和醫院破產有關的紀錄逾1,200條，而在2023年和2022年分別有逾800條和500條，顯示去年破產的醫院數量正大幅急增，當中以中小民營醫院為主，也不乏個別公立醫院，廣東梅州一間公院去年傳出欠薪破產就引起廣泛關注。