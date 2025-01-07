大量醫院倒閉 內地診費恐更貴
【本報綜合報道】內地在新冠疫情以來，大量醫院破產倒閉。內媒周日報道指，當地公立醫院雖有政府財政支持，但更多是依賴市場化經營。分析指，醫院經營壓力日增，民眾求診費用可能會愈來愈貴。
中國醫院協會民營醫院管理分會副會長余小寶曾透露，自新冠疫情爆發以來，已有逾2,000間民營醫院因經營困難而破產，數字仍在上升。在全國企業破產重整案件訊息網上查詢「醫院」，去年和醫院破產有關的紀錄逾1,200條，而在2023年和2022年分別有逾800條和500條，顯示去年破產的醫院數量正大幅急增，當中以中小民營醫院為主，也不乏個別公立醫院，廣東梅州一間公院去年傳出欠薪破產就引起廣泛關注。
人口減少 醫保基金萎縮
報道指，隨着人口減少，醫保基金的資金來源日趨萎縮，醫保基金是公院重要的收入來源，公院面臨收入壓力將大增，恐只能向患者轉移壓力，「看病貴」的現象可能愈來愈嚴重。在內地衞生總費用中，2023年的政府支出佔26.7%，比個人衞生支出佔比低，分析認為政府投入明顯不足。
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