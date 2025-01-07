台東綠島監倉囚犯越獄

台灣台東綠島監獄昨日下午發生越獄事件，40歲囚犯王天佑趁作業時將管理員反鎖庫房後脫逃，警方正全面搜尋南寮港口及綠島機場，入夜後仍未尋獲。台媒指出，王男刑期已近尾聲，原定今年7月出獄，卻鋌而走險越獄，原因耐人尋味。（綜合報道）