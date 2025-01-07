1月7日(二)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月07日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
台東綠島監倉囚犯越獄
台灣台東綠島監獄昨日下午發生越獄事件，40歲囚犯王天佑趁作業時將管理員反鎖庫房後脫逃，警方正全面搜尋南寮港口及綠島機場，入夜後仍未尋獲。台媒指出，王男刑期已近尾聲，原定今年7月出獄，卻鋌而走險越獄，原因耐人尋味。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250107-0107_00178_029/台東綠島監倉囚犯越獄
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc