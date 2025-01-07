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基隆歷史建築失修被嘲
台灣基隆市一處落成於1931年的「基隆中學校官舍」，2021年獲基隆市政府列為基隆市歷史建築，但因年久失修，被附近居民認為「連鬼屋都不如」。台媒周日報道，校方預計將在本月20日前完成加固工程，後續將爭取中央補助規劃修復再利用。（綜合報道）
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