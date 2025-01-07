余華英判死 受害人收終審裁定書

【本報綜合報道】雲南省大理州拐童婦人余華英被控拐賣17名兒童案，上月在貴州省重審二審維持死刑判決。內媒昨日報道，受害人楊妞花透露已收到《余華英死刑的終審裁定書》，當中駁回余華英「從輕處罰」的請求，認定她是罪行極其嚴重的犯罪分子。但律師指出，仍有不核准死刑的可能性。

大狀：仍有不伏法可能性 楊妞花的代理律師王文廣昨日發布微博，公開部分判決書內容。他向內媒表示，案件已進入最高法死刑覆核程序，余華英的家屬沒為她委託律師，她本人申請了法律援助律師，是其權利，也體現法律對死刑案件的慎重態度。他指出，法律沒具體規定死刑覆核的時間，正常情況下一般在一年左右，也有個別案件在3至5個月內完成核准，他們尊重法律，但也相信死刑判決會通過覆核。

楊妞花另發布影片，讀出對余華英的終審判決結果。終審裁定書稱，余華英主觀惡性極深，犯罪後果極其嚴重，社會影響極其惡劣，是罪行極其嚴重的犯罪分子，貴州省高級人民法院駁回了她「從輕處罰」的請求。楊妞花表示，有甚麼新進展會再度公開，感謝大家一直以來的支持和陪伴。