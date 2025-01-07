17歲男生宿舍墮亡 家屬指曾遭欺凌

校方疑拒家屬進入 沒收死者手機

17歲男學生黨×的家屬上周五在短片平台發文稱，上周四凌晨3時接到班主任電話告知黨×在校內出事，趕到學校後卻被校方關在屋內不准離開，直至早上7時被告知黨×墮樓身亡，之後家屬被帶到賓館，被兩名老師輪流看管。家屬稱，曾提出要到學校看現場被拒，在殯儀館表示想看孩子有沒有外傷同樣遭老師阻攔。此外，孩子手機手錶被校方沒收，手機裏的照片被刪除。網上消息稱，家屬其後到學校討說法，大批民眾到場聲援，期間有警員到場，傳有市民遭鎖喉帶走。