17歲男生宿舍墮亡 家屬指曾遭欺凌
【本報綜合報道】陝西省渭南市蒲城縣職業教育中心新校區日前發生學生墮亡事件，官方通報稱，事發前死者與舍友發生口角和肢體衝突，警方調查後排除事件為刑案。死者家屬稱，得知事件後前往學校欲見孩子，卻遭百般阻撓，質疑死者生前遭欺凌，校方隱瞞真相。
校方疑拒家屬進入 沒收死者手機
17歲男學生黨×的家屬上周五在短片平台發文稱，上周四凌晨3時接到班主任電話告知黨×在校內出事，趕到學校後卻被校方關在屋內不准離開，直至早上7時被告知黨×墮樓身亡，之後家屬被帶到賓館，被兩名老師輪流看管。家屬稱，曾提出要到學校看現場被拒，在殯儀館表示想看孩子有沒有外傷同樣遭老師阻攔。此外，孩子手機手錶被校方沒收，手機裏的照片被刪除。網上消息稱，家屬其後到學校討說法，大批民眾到場聲援，期間有警員到場，傳有市民遭鎖喉帶走。
蒲城縣聯合調查組周日深夜就此事發通報稱，上周五凌晨3時許事件發生後，學校立即報警，急救中心人員到達現場後宣告該校三年級班學生黨×已無生命體徵。經調查，上周三晚上10時許，黨×在4樓宿舍因該校一年級學生郭×與同舍學生徐×聊天影響自己休息，與兩人發生口角和肢體衝突。之後黨×在同學陪同下到一樓告知政教處副主任雷×。雷×將郭×、黨×叫到值班室調解後，二人回到宿舍。上周四凌晨3時許，一學生如廁時發現宿舍露台窗戶下方放置了一張木櫈，窗戶打開且窗上的金剛網紗窗被卸下，黨×則倒臥在窗外樓下地上。公安機關經現場勘查、調閱監控、調查走訪、屍表檢驗，認定黨×為高空墜落死亡。公安機關已就調查結論告知家屬。目前，相關責任人的責任正按程序調查認定，善後工作正在進行。
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