中紀委會議 強調保持高壓打貪

【本報綜合報道】二十屆中央紀委四次全會昨日至明日在北京召開，中央紀委國家監委連發文章指，這是新時代新征程上中國共產黨謀劃推進自身建設的又一次重要會議，提出要強化政治監督，從嚴管理並鼓勵擔當作為，對反腐敗保持高壓態勢，深化整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，健全同查同治機制，完善紀檢監察體制機制和法規制度。

指正處於強國建設時期 文章指出，今日的中國正處於強國建設、民族復興的關鍵時期，相關工作趕考遠未結束，強調黨和人民事業發展到甚麼階段，全面從嚴治黨就要跟進到甚麼階段，為推進中國式現代化提供堅強保障。中共作為世界上最大的馬克思主義執政黨，面臨特殊難題，要靠自身力量解決。新時代反腐敗鬥爭進入第13個年頭，黨中央對形勢的判斷是「依然嚴峻複雜」，面對持續高壓反腐態勢，仍存在缺少敬畏者、處心積慮者和貌恭而神離者。

文章又指，「蠅貪」、「鼠害」直接損害了黨的形象，從最直觀、最直接的地方入手，讓民眾可聞可見、可感可信，全面從嚴治黨才能贏得他們的衷心擁護和大力支持。文章強調，中共反腐敗不是看人下菜的「勢利店」，不是爭權奪利的「紙牌屋」，也不是有頭無尾的「爛尾樓」，必須一刻不放鬆地解決自身存在的問題。