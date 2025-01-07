軍委促失職問責 增規範化精準度
【本報綜合報道】內地軍媒周日報道，中共中央軍委紀律檢查委員會近日印發《精準規範問責常見情形》，強調對失職塞責導致嚴重後果、惡劣影響，嚴肅追究主體責任、監督責任、廉政主管責任和相關領導責任。
推4種形態3個區分開來
上述文件着力提高執紀問責工作規範化精準度，督促和激勵各級黨組織、黨員領導幹部認真履職、擔當作為。當中從加強黨的領導、黨的政治建設、領導備戰打仗等12個方面，細化闡釋法規文件明確的應當問責和容錯免責減責問題情形。當中強調，各級要堅持塞責必問、問責必嚴，突出管黨治黨政治責任、備戰打仗等重點加大問責力度。
文件亦要求嚴格依規依紀依法開展問責，精準運用「四種形態」，落實「三個區分開來」，實事求是、綜合考量，既防止當問不問、遷就照顧，又避免想問就問、簡單泛化。此外，要加強工作研究和督導指導，對照不同情形問責把握，增強對執紀要點、處理尺度、法規依據等理解掌握，着力發現和糾治存在的傾向性問題，不斷提高問責工作質效，切實發揮問責的激勵和鞭策作用。
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