軍委促失職問責 增規範化精準度

上述文件着力提高執紀問責工作規範化精準度，督促和激勵各級黨組織、黨員領導幹部認真履職、擔當作為。當中從加強黨的領導、黨的政治建設、領導備戰打仗等12個方面，細化闡釋法規文件明確的應當問責和容錯免責減責問題情形。當中強調，各級要堅持塞責必問、問責必嚴，突出管黨治黨政治責任、備戰打仗等重點加大問責力度。

文件亦要求嚴格依規依紀依法開展問責，精準運用「四種形態」，落實「三個區分開來」，實事求是、綜合考量，既防止當問不問、遷就照顧，又避免想問就問、簡單泛化。此外，要加強工作研究和督導指導，對照不同情形問責把握，增強對執紀要點、處理尺度、法規依據等理解掌握，着力發現和糾治存在的傾向性問題，不斷提高問責工作質效，切實發揮問責的激勵和鞭策作用。