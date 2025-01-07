反腐片揭小學夥供應商 剋扣74萬餐費

【本報綜合報道】周日播出的內地反腐專題片《反腐為了人民》首集指出，全國部署展開集中整治以來，針對中小學校園餐、農村集體三資管理突出問題兩個全國性專項整治，中央紀委國家監委以超常規舉措直接查辦督辦2,633宗重點案件。片中披露吉林長春一宗校園餐回扣微腐敗典型案例，一間餐飲管理公司逾9年內剋扣70多萬元（人民幣‧下同，約74萬港元）小學校園餐費用於單位行賄，受賄校方人員連幾毛錢的回扣也不放過，將學生餐費收入個人腰包。

專題片披露，長春市紀委監委去年接報指，汽車經濟技術開發區第七小學前後勤主任戚世國等人從學生餐費中撈取好處。經查，吉林省高爾夫餐飲管理公司2010年8月為與該小學保持長期合作配餐關係，串通戚世國和時任校長通過給予回扣方式進行利益輸送，由學生每人每餐8元（約8.5港元）中給兩人各一毛錢（約0.11港元）回扣；2014年校園餐費漲到每人每餐12元（約12.74港元），回扣也增至3毛錢（約0.32港元）。從2010年8月至2019年12月，戚世國一人就收受23萬多元（約24萬港元），涉案人及配餐公司已受到嚴肅處理。戚世國表示非常後悔，指家長交的錢應全部用在給孩子保證食品質量、數量，教師應守住職業道德標準，收再少也是不義之財。

前農業局長涉貪雙開判囚 片中另披露四川省射洪市農業農村局前黨組書記、局長張朝平，將推進建設的高標準農田項目拿來交易，任由以建築商人羅江為首的圍標串標團夥實際掌控，全流程走後門、長期壟斷標段、剋扣工程質量，從中受賄400多萬元（約424萬港元）。張朝平已被開除黨籍和公職，因犯受賄罪、洗錢罪，數罪併罰判囚6年10個月，罰款45萬元（約48萬港元）。此外，湖南省祁陽工業園區管委會招商合作局前局長趙艷雲負責園區公租房管理分配工作期間，利用職務之便優親厚友，為他們分配12套公租房，其中8套屬違規佔用。她已被嚴肅處理，其親戚違規佔用的公租房都已騰退，分配給其他合資格民眾。

校園反腐 處分逾15萬人 片中指出，在整治校園餐管理問題方面，各級紀檢監察機關查處3.8萬個貪佔學生餐費、收受回扣等問題，處分2.3萬人；查處15.3萬個貪污侵佔集體資金、違規處置集體資產、資源監管流於形式等問題，處分13.2萬人；會同農業農村部門督促整改115.2萬份低價合約、超期合約、人情合約等；整改管理3.3萬個不規範的工程項目；化解62.6億元（約66.4億港元）村級債務，推動突出問題有效糾治，築牢鄉村振興物質基礎。

涉貪人員戚世國 涉貪人員張朝平 涉貪人員趙艷雲