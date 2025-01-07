湖南小官繳費處貼個人收款碼 掠千萬維修房屋資金

2015年，永州市東安縣住房保障服務中心房屋維修資金服務辦公室前主任周小健因貪圖高額利息，貸款給當地一個房地產商，誰知對方後來資金鏈斷裂，令周小健背負巨債，於是打起挪用套取房屋專項維修資金的主意。購房群眾是在他直接管理的住房保障服務中心服務窗口繳納房屋維修資金，他起初以私立證明或手寫白條等方式代替專用收據，截留部分資金，後來又訂造假票據蒙騙群眾，甚至在其值班時直接把個人收款二維碼打印出來放在繳費窗口，讓不知情的群眾將錢直接存入其個人帳戶。